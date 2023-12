Neue Spekulationen: Dschungelcamp 2024: Geht Sarah Kern nach Australien?

1 Sarah Kern nahm 2017 bereits bei "Promi Big Brother" teil. Foto: imago/Spöttel Picture

Die Modeschöpferin Sarah Kern steht angeblich als Teilnehmerin der Dschungelcamp-Staffel im kommenden Jahr fest. Vom Sender offiziell bestätigt sind bislang allerdings nur Heinz Hoenig und Cora Schumacher.











Am Freitag, dem 19. Januar 2024, geht es endlich los: Die RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" startet in eine neue Runde. Bislang bestätigte der Sender lediglich zwei Kandidaten: Schauspieler Heinz Hoenig (72) sowie Model und Rennfahrerin Cora Schumacher (46). Einige andere Namen werden in den Medien bereits heiß gehandelt. Jetzt will der Kölner "Express" erfahren haben, dass ein weiterer Promi bereits feststehen soll: die deutsch-dänische Designerin Sarah Kern (55).