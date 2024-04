5 Fatemeh Naiimi hat im Iran bereits als Köchin gearbeitet, ihre Söhne Ilija und Elyas werden im neuen Restaurant helfen. Foto: /Kathrin Haasis

Im Vereinslokal von der SG West stehen künftig Fatemeh Naiimi und Reza Taghinia am Herd und am Grill . Mit persischer Küche wollen sie die Fußballspieler und die Nachbarschaft als Gäste gewinnen. Für den Sportverein ist das Ehepaar ein Glückstreffer.











Link kopiert



Fatemeh Naiimi macht ihr Hobby wieder zum Beruf: das Kochen. Spätestens Anfang Juni übernimmt sie die Küche im Vereinslokal der Spielgemeinschaft West. Seit August stand die Gaststätte im Stuttgarter Westen leer, die Suche nach einem Nachfolger für Voglia di Pizza zog sich hin. „Wir wollen es ausprobieren“, sagt die 41-Jährige. Persische Gerichte wie Reis mit Fleischspießen, gegrilltes Gemüse, Falafel oder Lammkoteletts werden unter anderem auf ihrer Speisekarte stehen. „Es wird auf jeden Fall etwas Spezielles sein“, sagt sie. Im Iran arbeitete Fatemeh Naiimi bereits als Köchin, vor neun Jahren verließ sie mit ihrer Familie aus politischen Gründen den islamischen Staat. Ihr Mann Reza Taghinia wird für das Grillen zuständig sein. Nur der Name für das neue Lokal steht noch nicht fest. Eigentlich hätte es Fanus heißen soll, was Laterne auf Deutsch bedeutet, aber der Name ist anderweitig vergeben.