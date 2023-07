14 Hochzeit in der Augustinerkirche – gedreht wurde aber nicht in Wien, sondern unter anderem in Dinkelsbühl Foto: Netflix/

Endlich mal wieder Premierengefühl, in Gesellschaft mit anderen Menschen, die Filme lieben: Zu lange hat das gefehlt, sagt der Filmproduzent Jochen Laube. Deshalb hat er mit dem Streaming-Riesen Netflix, für den er eine neue, aufwendige Serie über Kaiserin Elisabeth von Österreich produziert hat, ausgehandelt, dass die ersten Teile der Serie zum Netflix-Start am Donnerstag auch im Ludwigsburger Scala laufen dürfen. Im Gespräch erzählt er, wie die Dreharbeiten in Corona-Zeiten waren, warum Sisi ein internationales Publikum interessieren soll und warum sein Herz nach wie vor so vehement fürs Scala schlägt.