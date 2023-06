So soll die neue Westrandbrücke aussehen

Remseck am Neckar

Erste Pläne des spektakulären Brückenschlags wurden nun vorgestellt. Insgesamt müssen 260 Meter überbrückt werden.









Remseck am Neckar - Die Herausforderungen seien nicht ohne, sagt Brückenbauexperte Andreas Keil vom Stuttgarter Ingenieurbüro sbp (Schlaich, Bergermann, Partner). Nicht nur den Neckar muss die Westrandbrücke überqueren, sondern auch einen Fuß- und Radweg, die Stadtbahnstrecke, die Landesstraße 1100 und die Meslay-Du-Maine-Straße. In Zahlen: 260 Meter gilt es zu überbrücken, und das wegen der Stadtbahn teils in einer Höhe von zwölf Metern. Wie kann das geschehen?