Neue Musicalpläne der Stage Entertainment: Stuttgart wird zur Disney-Stadt

In den drei Monaten seit der Premiere hat die Stage Entertainment für die Disney-Urwaldhow „Tarzan“ mit den Hits von Phil Collins in Stuttgart 250 000 Tickets verkauft – deutlich mehr als erwartet. „Wegen dieses riesigen Erfolgs wird die Neuinszenierung bis Sommer 2025 verlängert“, teilt Antonio Schmidt, der Leiter des Palladium-Theaters, mit.

Außerdem hat er noch eine gute Nachricht für die Fans: Ende März übernimmt Musicalstar Judith Caspari in dem Stück die Hauptrolle der Jane. Die 30-jährige Sopranistin aus Kassel hatte in Stuttgart von November 2018 bis Oktober 2019 bereits die Titelrolle in „Anastasia“ gespielt, war dann nach Hamburg zur Neufassung von „Wicked“ gewechselt.

Lesen Sie auch

Gleichzeitig beginnt im Herbst dieses Jahres „Die Eiskönigin“, ebenfalls ein Disney-Welterfolg, im Apollo-Theater und löst damit „Tina“ ab. Alles Disney oder was? Die Stage Entertainment setzt nun komplett auf den Medienriese aus den USA, der seinen 100. Geburtstag gefeiert hat. Stuttgart wird also zur Disney-Stadt. Experimente sind vorerst nicht vorgesehen.

Den Erfolg von „Tarzan“ in der zweiten Stuttgarter Spielzeit erklärt der Theaterleiter Schmidt so: „Wir haben es geschafft, dass die Gäste selbst zu einem Teil der Show werden – sicherlich eines der spannenden Highlights, das die Neuauflage bereithält und das Publikum in den Bann zieht.“

„Jane ist eine unglaublich mutige und starke Frau“

Die „Neue“ im Dschungel ist eine gute Bekannte in Stuttgart: Judith Caspari freut sich auf die neue Rolle in der ihr bekannten Stadt sehr. Es fühle sich an, als komme sie nach Hause, erklärt die 30-Jährige. Was sie an Jane reizt? „Wie schon damals ist es mir sehr wichtig, starke Frauenrollen auf die Bühne zu bringen“, antwortet Caspari, „Jane ist eine unglaublich mutige und starke Frau, die dazu inspiriert, neugierig und offen durch die verschiedensten Facetten unserer Welt zu gehen.“