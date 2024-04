1 Die neue Kampagne „The Nerd Länd“ soll Studierende ansprechen. Foto: MWK BW / Jan Potente

Baden-Württemberg möchte mehr Studenten von auswärts an seinen Hochschulen sehen. Es wirbt mit einem alt bekannten Spruch in neuem Gewand.











Der Begriff des Nerds ist vielleicht nicht jedem geläufig, der das Rentenalter schon seit einiger Zeit überschritten hat. Man bezeichnet so einen Menschen, der oft hochintelligent ist, zumindest aber so wirkt, und der sich leidenschaftlich auf etwas konzentriert, was gemeinhin als intellektuelle Aktivität aufgefasst werden könnte. Das können, müssen aber nicht Computerthemen sein. Wobei der Nerd nicht mit dem Geek verwechselt werden sollte, doch dies zu erklären führte jetzt in die falsche Richtung.