Neue GNTM-Staffel: Dieser Charming Boy modelt für Heidi Klum

1 "Charming Boys"-Pitzi ist bei der neuen "GNTM"-Staffel dabei. Foto: ProSieben/Michael de Boer

Zum ersten Mal in der Geschichte von "Germany's next Topmodel" treten in der neuen Staffel auch Männer an. Einer der Kandidaten dürfte Reality-TV-Fans bekannt vorkommen.











Link kopiert



In rund zwei Wochen begibt sich Heidi Klum (50) wieder auf die Suche nach "Germany's next Topmodel". Erstmals in der langen Geschichte des Casting-Formats bekommen aber nicht nur ihre berühmten "Meedchen" eine Chance auf den Titel, sondern auch "Meenchen". Neben weiblichen Models haben nun auch männliche Kandidaten die Chance - darunter einer, den so mancher Reality-TV-Fan bereits kennen könnte.