Neue Flugroute am Flughafen Stuttgart

1 Maximal ein bis zwei Flüge pro Stunde sollen vom 23. Februar an über die neue Flugroute in Richtung Süden geführt werden. Foto: Horst Rudel

Eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof in Mannheim soll die neue Route für Flüge vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Süden stoppen. Fünf Kommunen wollen klagen.









Fünf Kommunen aus dem Kreis Esslingen haben eine Klage beim Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg gegen die neue Route für Abflüge vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Süden auf den Weg gebracht. Die neue Strecke soll vom 23. Februar an ein- bis zweimal pro Stunde geflogen werden. Den Klägern Nürtingen, Wolfschlugen und Aichtal schließen sich nun auch die Gemeinden Denkendorf und Neuhausen an. „Diese breite Basis ist ein positives Zeichen“, sagt Nürtingens Oberbürgermeister Johannes Fridrich. Die Hölderlinstadt wird eine sogenannte Musterklage für die anderen Kommunen mit führen.