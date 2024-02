Neue Firma verschärft Kontrollen in Böblingen: Parkplatznutzer ärgern sich über Knöllchen

1 Seit Dezember 2023 weist die Beschilderung an den Stadtwerke-Parkplätzen deutlich auf die neue Regelung hin, die Kontrollen sind wohl deutlich engmaschiger. Foto: Eibner/Michael Memmler

Parksünder in Böblingen leben seit dem vergangenen Dezember riskanter als noch zuvor. Der Grund: Auf vier von den Stadtwerken betriebenen Parkplätzen hat seitdem die Firma Park and Control die Überwachung der Parkflächen übernommen. Dazu gehören das Parkhaus und die Freifläche an der S-Bahn-Haltestelle Goldberg, auf der Hulb, die Parkfläche „Am Käppele“ sowie die Hautana-Tiefgarage. Auf diesen Flächen kontrolliert Park and Control seitdem engmaschig – und hunderte Scheibenwischer wurden in den zwei Monaten als Befestigung einer gelben Zahlungsaufforderung zweckentfremdet.