Neben Amazon Prime bringt auch der Streamingdienst-Anbieter Netflix monatlich neue Serien und Filme auf seine Plattform. Wir verraten Ihnen, auf welche Netflix-Film-Neuerscheinungen Sie sich im Februar 2022 freuen dürfen.















Während Serien-Fortsetzungen wie beispielsweise Stranger Things starten, enthüllt Netflix Ihnen auch die Filme für Erwachsene und Kinder im Februar 2022. Nachdem der Januar schon gut vorgelegt hat, können Sie gespannt sein, welche Geheimtipps Sie im Februar erwarten. Nach vielen neuen Filmen im Jahr 2021 geht es 2022 direkt weiter. Hier zeigen wir Ihnen eine Übersicht der neusten Filme auf Netflix, die Sie im Februar erwarten. Vielleicht ist ein Film dabei, den man unbedingt gesehen haben muss und es in Ihre persönliche Top 10 schafft.

Februar 2022: Alle neuen Netflix-Filme im Überblick

Ab 01. Februar

Meine beste Freundin Anne Frank (Drama)

Die Mädchen Hannah Goslar und Anne Frank freunden sich im mit Nazis besetzten Amsterdam an. Die besten Freundinnen verlieren sich jedoch, als Annes Familie untertauchen muss. Drei Jahre später treffen sie sich im Konzentrationslager wieder, wo Hannah der geschwächten Anne helfen möchte – auch wenn sie dabei ihr eigenes Leben riskiert.

Weitere Filme ab 01. Februar:

Jackass 3 (Komödie)

Top Gun (Action)

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft (Komödie)

Ab 02. Februar

Der Tinder Schwindler (Dokumentation)

Eine Dokumentation über die Geschichte eines Betrügers, der sich bei Tinder als Milliardär und Playboy ausgibt, um zahlreiche Frauen auszunehmen. Das lassen die Frauen nicht auf sich sitzen und versuchen den Spieß umzudrehen, den Betrüger zu überführen und für Gerechtigkeit zu sorgen.

Ab 04. Februar

Through my Window – Ich sehe nur dich (intim, bewegend, romantisch)

Die junge Raquel verliebt sich Hals über Kopf in ihren Nachbar Ares und schenkt ihm jede Sekunde ihrer Aufmerksamkeit. Allerdings kriegt Ares von dem ganzen nichts mit, da sie ihn anfangs nur durch ihr Fenster beobachtet. Als Raquel Ares immer näher zu kommen scheint, schaltet sich Ares‘ Familie ein, um dem jungen Liebesglück im Weg zu stehen.

Weitere Filme ab 04. Februar

Loop Lapeta – Ein endloooser Kreislauf (auf Netflix schauen)

Ab 08. Februar

Child of Kamiari Month (auf Netflix schauen, Animationsfilm, Japanisch)

Ms. Pat Y’all Wanna Hear Something Crazy? (auf Netflix schauen, Stand-up-Comedy, Komödie)

Ab 09. Februar

Das Privileg: Die Auserwählten (Horrorfilm)

Nachdem der 18-jährige Finn seit dem Selbstmord seiner Schwester, deren letzte Worte „Er darf uns nicht kriegen!“ waren, unter Angststörungen leidet, beschließen er und seine beste Freundin seinen inneren Dämonen auf den Grund zu gehen und mysteriöse Geheimnisse zu lüften, die an deren Schule für Angst und Schrecken sorgen.

Ab 10. Februar

Pod Wiatr – Hart am Wind (auf Netflix schauen, Drama)

Ab 11. Februar

Wie Jodi über sich hinauswuchs 2 (Romantische Komödie)

Im zweiten Teil der Teen-Komödie ist Jodi nicht mehr nur das große Mädchen, sondern auch beliebt. Sie hat einen Freund und die Hauptrolle im Schulmusical ergattert. Doch mit ihrer neuen Rolle im Musical und im Leben wächst auch ihr Druck. Die Welt um sie herum beginnt langsam an, zu zerbrechen.

Anne+: Der Film (Drama)

Ein niederländischer Film rund um Anne, die ein eigenes Buch veröffentlichen möchte und mit ihrer Langzeitfreundin Sara in Montreal ein Leben aufbauen möchte. Doch wer ist Anne wirklich und was will sie vom Leben?

Bigbug (Science-Fiction-Film)

Im Jahr 2050 ist die Menschheit hauptsächlich von Künstlicher Intelligenz umgeben, die ihnen jeden Wunsch zu erfüllen scheint. Vier Haushaltsroboter beschließen allerdings, Menschen in deren Häusern als Geiseln zu nehmen und die Situation eskaliert.

Weitere Filme ab 11. Februar

Love and Leashes (auf Netflix schauen, Romantische Komödie)

Love Tactics (auf Netflix schauen, Romantische Kimödie)

Ab 13. Februar

Teenage Mutant Ninja Turtles (auf Netflix schauen, Animationsfilm)

Ab 16. Februar

jeen-yuhs: Eine Kanye Trilogie (Dokureihe)

Über zwei Jahrzehnte wurde die Trilogie über das Leben und die Karriere des Rappers Kanye West gedreht. Aufgeteilt ist die eindrucksvolle Geschichte in drei Teile.

ab 17. Februar

Ab 18. Februar

Texas Chainsaw Massacre (Horrofilm)

Als Influencer in einer Geisterstadt in Texas in ein neues Leben eintauchen wollen, begegnen sie einem Killer mit einer Maske aus Menschenhaut.

Weitere Filme ab 18. Februar

Rabbids Invasion Spezial: Mission zum Mars (auf Netflix schauen, Animationsfilm, Kinder- und Familienfilm)

Absturz: Der Fall gegen Boeing (auf Netflix schauen, Dokumentation)

Ab 21. Februar

Töte mich nicht (auf Netflix schauen, Teen-Film, furchteinflößend)

Ab 22. Februar

Cat Burglar (auf Netflix schauen, Animationsfilm, Komödie)

Ab 25. Februar

Tyler Perry’s A Madea Homecoming (Komödie)

Zum Collegeabschluss von Madeas Urenkel reist zu Feier des Tages die ganze Familie an. Das Wiedersehen droht aufgrund von verborgenen Geheimnissen den Bach runterzugehen. Um die Partylaune am Laufen zu halten, schreitet Madea ein, um das Familiendrama zu beseitigen.

Weitere Filme ab 25. Februar

Merlí. Sapere Aude

Ab 26. Februar

UFO

Ab 28. Februar

Mein wundervolles Leben

