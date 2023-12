Neue Fahrzeuge im Kreis Böblingen: Rollende Leitstelle für die Feuerwehr

1 Sieht nach Büro aus, ist aber in einem Lastwagen drin: Arbeitsplätze im Einsatzleitwagen. Foto: Eibner-Pressefoto/Sandy Dinkelacker

Der Landkreis Böblingen übergibt neue Feuerwehrfahrzeuge an die Einsatzkräfte – eines davon ist ein bundesweites Pilotfahrzeug.











Da gerät manch technikbegeisterter Mann, allen voran Roland Bernhard, regelrecht ins Schwärmen. Die Böblinger Feuerwache am Röhrer Weg ist am Mittwochabend Schauplatz der „bedeutendsten Fahrzeugübergabe aller Zeiten“, so der Landrat. Gleich vier neue Fahrzeuge auf einen Streich, allen voran der Einsatzleitwagen (ELW2), werden mit Lichtshow und Ansprachen vor der versammelten Blaulichtfraktion offiziell in Dienst genommen. „Es macht mich stolz, dass die Feuerwehren im Kreis gut gewappnet sind“, erklärt Roland Bernhard mit strahlenden Augen angesichts der stattlichen Gesamtinvestition von 2,5 Millionen Euro, 430 000 davon Förderung vom Land Baden-Württemberg.