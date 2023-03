1 Die Auswahl an Emojis in Whatsapp wird größer. Foto: dpa/Christoph Dernbach

Ohne Emojis würde das Schreiben per Whatsapp wohl nur halb so viel Spaß machen. User können sich freuen: Bald sollen neue Chat-Symbole bei dem Messenger-Dienst verfügbar sein.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Ob Herz, Äffchen oder Lachemoji – ohne sie fehlt was. Die beliebten Chat-Symbole werden beim Schreiben von den Whatsapp-Usern reichlich verwendet. Zwar gibt es bereits eine große Auswahl, doch damit nicht genug. Laut dem Blog „Wabetainfo“ stehen neue Emojis in den Startlöchern. Derzeit würden erste Beta-Tester mit den bunten Symbolen beliefert. Auch für andere Nutzer des Messenger-Dienstes dürfte es nicht mehr lange dauern, bis sie ihre Textnachrichten mit den Emojis verschönern können.

Mit dem nächsten Update sollen 21 neue, ganz unterschiedliche Symbole kommen. Dabei sind zum Beispiel Tiere, Instrumente oder sonstige Gegenstände. Neben gestikulierenden Händen sollen neue Farben für Herzen verfügbar sein, ebenso Symbole für einen Esel, Ingwer oder die Pflanze Hyazinthe.

Welche Emojis noch mit dem Update kommen, sehen Sie im Video.

Whatsapp ist weltweit, aber auch in Deutschland äußerst beliebt. Bei einer YouGov-Umfrage im Jahr 2021 gaben 79 Prozent der Befragten in der Bundesrepublik an, den Messenger-Dienst in den vergangenen 12 Monaten auf dem Smartphone installiert zu haben.