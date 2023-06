Neue Fotos vom "The Crown"-Set zeigen Prinz Harrys Nazi-Kostüm

1 Prinz Harry entkommt seinem Kostüm-Fauxpas bis heute nicht. Foto: ALPR/AdMedia/ImageCollect

Der Skandal um sein Nazi-Kostüm verfolgt Prinz Harry bis heute. Jetzt steht fest: Sein skandalöser Look wird auch in den neuen Folgen von "The Crown" eine Rolle spielen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Was bereits vor einigen Wochen spekuliert wurde, ist jetzt Gewissheit: Der Skandal um Prinz Harrys (38) Nazi-Kostüm aus dem Jahr 2005 wird eine Rolle in der sechsten Staffel der Netflix-Serie "The Crown" spielen. Das berichtet das "People"-Magazin auf Grundlage eines neuen Fotos vom Set.