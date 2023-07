11 Sperrung der Autobahn für die neue Brücke auf der A8 bei Stuttgart Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Stuttgart - Sie leuchten in der Dämmerung: der Bildschirm und der Mann davor in gelber Sicherheitskleidung. Per Joystick bewegt er einen der Self-Propelled-Modular-Transporter langsam. Der „SPMT“ – beim schwäbischen Unternehmen Scheuerle in den 80er-Jahren entwickelt – ist eine fahrbare Plattform mit mehreren Achsen und eigenem Antrieb, quasi ein ferngesteuertes Rollbrett, das gewichtigste Lasten transportieren kann. Und in dieser Nacht zum Sonntag haben diese „Niederflur-Schwerlastmodule“ bereits Schwerstarbeit geleistet: Für den Bauherren, die Stuttgarter Straßenbahnen SSB, haben sie eine 1500 Tonnen schwere Netzwerkbogenbrücke über die Autobahn A8 geschoben. Letztere wurde dafür komplett von Samstagabend bis Sonntagnachmittag gesperrt.