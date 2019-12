Claus Vogt ist neuer VfB-Präsident „Ab heute muss man sich nicht mehr für einen VfB-Präsidenten schämen“

Der VfB hat an diesem Sonntag in der Schleyer-Halle einen neuen VfB-Präsidenten gewählt. Mit 1.327 Ja-Stimmen gewann Claus Vogt die Wahl. So reagierte das Netz auf den neuen Präsidenten.