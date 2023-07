1 Erstmal hat man sich gegen die Erstellung eines Friedwaldes entschieden. Foto: ZB/Peter Endig

Der Beilsteiner Gemeinderat hat sich gegen die Errichtung eines Friedwalds entschieden. Jedoch noch nicht endgültig. Man möchte darüber mit Nachbarkommunen ins Gespräch gehen. Bürgerliste-Rat Oliver Kämpf könnte sich derweil einen Friedweinberg im bestehenden Friedhof vorstellen.









Die Stadt Beilstein ist für einiges bekannt: Die Burg Langhans, das Schloss Beilstein, aber eben auch für seinen guten Wein und seine zahlreichen Weingüter. Was würde da besser passen, als sich am Ende seines Lebens unter den Reben bestatten lassen zu können? Das zumindest könnte sich Oliver Kämpf (Bürgerliste) vorstellen, der dies am Dienstagabend in der jüngsten Gemeinderatssitzung, als es um die Erstellung eines Friedwalds ging, anregte.