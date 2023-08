Neue Baustelle in Ludwigsburg

1 In einem der bekanntesten Gewerbegebiete im Kreis Ludwigsburg rollen bald wieder die Bagger an. Foto: Archiv/Simon Granville

Ein Teil der B27 am Tammerfeld in Ludwigsburg und weitere Straßen ringsum werden saniert. Das wird eine ganze Weile dauern.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Vor gut einem Jahr hatte es über Tage ein Verkehrschaos rund ums Breuningerland, Ikea und das Gewerbegebiet Tammerfeld in Ludwigsburg gegeben. Nun werden rund um das Shoppingcenter erneut die Straßen aufgerissen. Ein schnelles Ende ist dabei nicht in Sicht, die Arbeiten werden sich voraussichtlich bis Mitte Dezember ziehen, teilt das zuständige Regierungspräsidium (RP) in Stuttgart mit.