Neue Airline am Flughafen Stuttgart

1 Die auffälligen Flieger der ungarischen Airline landen demnächst auch in Stuttgart. Foto: dpa/Andreas Gebert

Der Stuttgarter Flughafen bekommt Zuwachs. Ab Juni bietet der ungarische Billigflieger Wizz Air neue Verbindungen an.











Der Flughafen in Stuttgart bekommt Zuwachs: Die ungarische Fluggesellschaft Wizz Air nimmt ab 18. Juni ihren Betrieb in der schwäbischen Landeshauptstadt auf. Die Airline verbindet dann fünfmal wöchentlich Stuttgart mit der ungarischen Hauptstadt Budapest– und zwar immer dienstags bis donnerstags sowie am Samstag und am Sonntag.