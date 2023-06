5 Manche Käufer von Wohnungen im Projekt Mayliving (rechts) fühlen sich getäuscht, weil direkt daneben jetzt ein großer Häuserriegel steht. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Trautes Heim, Glück allein. Ganz so stellt sich die Lage allerdings nicht dar für manche, die sich auf dem Stuttgarter Pragsattel eine schicke Wohnung gekauft haben. Im Projekt Mayliving an der Maybachstraße sind knapp 70 teure Wohneinheiten entstanden. Und das in gefragter Umgebung, denn im sogenannten Theaterviertel ist derzeit einiges am Entstehen. Es gibt Kultur, einige Geschäfte, eine gute Anbindung an den Nahverkehr und die Nähe zum Killesbergpark. Eine Ecke, in der viele gerne wohnen möchten.