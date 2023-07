1 In dieser ruhigen Remsecker Wohngegend könnte es bald laut werden. Foto: Simon Granville

Einfamilienhäuser beim Landschaftsschutzgebiet: Remseck will alte Pläne für ein neues Baugebiet umsetzen. Unter Anwohnern regt sich der erste Widerstand.









Remseck - Es ist ein idyllisches Fleckchen Erde: schmucke Einfamilienhäuser und am Ende des Weinbergwegs eine malerische Wiese mit Obstbäumen und Hecken. Schon seit Jahren weisen die Pläne der Stadt Remseck für den Randbereich des Stadtteils Hochberg ein kleines Baugebiet aus. Nun will die Kommune das Projekt mit dem klangvollen Namen „Hofweingarten“ angehen. Und Nachbarn machen sich Gedanken, wie die Lkw zur Baustelle gelangen. Etwa über die Hochdorfer Steige und den Weinbergweg? „Geht überhaupt nicht“ heißt es in einem Schreiben an Baubürgermeisterin Birgit Priebe.