1 Wird Daniel Renz seinen Talar künftig in Markgröningen noch tragen? Foto: Werner Kuhnle

Ostern findet manchmal mitten im Leben statt. Daniel Renz durchlitt als Pfarrer von Murr (Kreis Ludwigsburg) ein Burn-out. Jetzt hat er seinen Weg gefunden: als Klinikseelsorger.











Das Menschengewimmel im Foyer lässt Daniel Renz hinter sich. Behutsam schließt er die Tür des kleinen Büros im Heilbronner Krankenhaus Am Gesundbrunnen. Hier hat der ehemalige Pfarrer der evangelischen Kirchengemeinde in Murr inzwischen beruflich Fuß gefasst. „Ich brauchte Zeit, um wieder zu mir selbst zu finden.“ Die Diagnose vor etwa zwei Jahren lautete Burn-out. Damit gehe man nicht gleich an die Öffentlichkeit, erklärt Renz. Hinzu komme: Von einem Gottesmann erwarte man stets Stabilität – aber genau einem solchen Rollenbild will der 41-Jährige heute nicht mehr entsprechen.