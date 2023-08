11 Starke Leistung: Der VfB gewinnt gegen Bochum mit 5:0. Foto: IMAGO/Pressefoto Baumann/IMAGO/Volker Müller

Der VfB Stuttgart gewinnt das erste Bundesligaspiel zu Hause gegen den VfL Bochum mit 5:0. Die Twitternutzer sind aus dem Häuschen.









Endlich wieder Bundesliga: Lange haben Fußballbegeisterten in Deutschland darauf gewartet – so auch die Fans des VfB Stuttgart. Und das Team von Trainer Sebastian Hoeneß überzeugt in seinem ersten Saisonspiel in der ausverkauften MHP-Arena auf ganzer Linie. Die Schwaben gewinnen gegen den völlig überforderten VfL Bochum mit 5:0 (2:0) und übernehmen vorerst die Tabellenführung.