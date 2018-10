Netzreaktionen zum DFB-Team „Ist Tayfun Korkut nicht gerade frei“?

Von red 14. Oktober 2018 - 13:28 Uhr

Wurde nach der Niederlage des VfB in Hannover entlassen: Tayfun Korkut. Foto: dpa

Wie geht es weiter mit dem DFB-Team und Bundestrainer Joachim Löw nach der 0:3-Niederlage gegen die Niederlande? Der ein oder andere Fußballfan hat da eine Idee. Hier geht es zu den Netzreaktionen.

Stuttgart - Dieser Auftritt erinnerte stark an die WM. Die Deutsche Nationalmannschaft hat am Samstagabend in Amsterdam eine bittere aber verdiente 0:3-Klatsche gegen Erzrivale Niederlande einstecken müssten. Zahlreiche Fans fühlten sich anschließend bestätigt: ein Neuanfang nach dem blamablen WM-Aus in der Vorrunde hätte ohne Joachim Löw stattfinden müssen.

Diskussionen auf Facebook

Auch auf der Facebook-Seite der Stuttgarter Nachrichten wurde nach dem Spiel fleißig über Löw und seine Männer diskutiert. Dabei sorgte besonders ein Kommentar, der wohl nicht ganz ernst gemeint war, bei den Usern für Erheiterung: „Vielleicht mal nen neuen Trainer ausprobieren, Korkut ist ja glaube gerade frei...“, heißt es dort.

Nicht der einzige Kommentar, der sich auf Korkut oder den VfB Stuttgart bezieht:

Auch auf Twitter brachten einige User Ex-VfB-Trainer Tayfun Korkut ins Gespräch.