Netzreaktion zu FCB gegen Lazio Rom: Ausgetuchelt? Wie soll es beim FC Bayern jetzt weitergehen?

1 Trainer Thomas Tuchel beim Achtelfinal-Hinspiel des FC Bayern München in der Champions League gegen Lazio Rom an der Seitenlinie. Sind seine Tage beim FC Bayern gezählt? Foto: dpa/Alfredo Falcone

Erst die DFB-Pokal-Blamage gegen Drittligist Saarbrücken, dann die Niederlage gegen Leverkusen und nun das Aus in der Champions League: Nach der Pleite im Hinspiel gegen Lazio Rom müssen die Bayern um das Weiterkommen bangen. Die Netzreaktionen.











War es das für den FC Bayern mit der Champions League in dieser Saison? Nach der 0:1-Niederlage im Achtelfinal-Hinspiel gegen Lazio Rom zweifeln die Fans mehr denn je an der Eignung von Trainer Thomas Tuchel. So mancher Anhänger wünscht sich José Mourinho, den „Bad Boy“ unter den Trainern, als Bayern-Boss. Zumindest würde er, so ein Fan, bis zum Ende der Saison für gute Unterhaltung abseits des Platzes sorgen.