Netz wird deutlich ausgebaut: Wohin die S-Bahn im Kreis Ludwigsburg bald fahren könnte

1 Die S5 könnte bald bis nach Vaihingen/Enz fahren. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Die S-Bahn-Anbindung im Kreis Ludwigsburg könnte sich in den kommenden Jahren erheblich verbessern. Ganz zur Freude der Kommunen, die aber auch kleinere Bedenken anmelden.











Link kopiert



Wer derzeit mit der Bahn von Sachsenheim nach Stuttgart fahren und nicht umsteigen will, der sollte besser überpünktlich am Bahnhof stehen. Denn der Metropolexpress (MEX) in die Landeshauptstadt fährt nur stündlich. In Zukunft könnte sich das ändern. Wann genau, ist zwar noch unklar, doch kurz vor Weihnachten hat die Regionalversammlung Stuttgart beschlossen, die Route der S5 bis nach Vaihingen/Enz zu verlängern - das käme auch den Sachsenheimern zugute. Die Schusterbahn soll dann ebenfalls deutlich weiter fahren als bisher. Die Planungen im Überblick.