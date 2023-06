5 Schluss mit Supermarkt: Ein Bagger hat das Netto-Gebäude in Stuttgart-Untertürkheim abgerissen. Foto: Fotoagentur-Stuttgart/Andreas Rosar

Die Netto-Filiale im Wallmer-Quartier in Stuttgart-Untertürkheim wird abgerissen. Ein neuer Discounter ist geplant. Doch bis zur Eröffnung müssen sich Anwohner noch lange gedulden.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Die Holzlatten in den Wänden splittern. Steine bröckeln an der Fassade herab. Und das Bitumendach liegt nur noch schlaff über den Trümmern. Ein grellgelbes Netto-Banner am Bauzaun ist alles, was hier noch an den Discounter in Stuttgart-Untertürkheim erinnert. Am Dienstagmorgen sind die Bagger zum ehemaligen Netto in der Biklenstraße angerollt und haben das Flachdach-Gebäude abgerissen.