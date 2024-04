„Fallout“ und „Crooks“, und außerdem neue Serien mit Michael Douglas, Colin Farrell oder Robert Downey jr.: Was Sie im April bei Netflix, Amazon Prime und Co. nicht verpassen sollten.

Was bringt der April? Wir stellen die zehn interessantesten TV-Serien vor, die in diesem Monat bei Netflix, Amazon Prime, Apple TV+, Disney+ und Co. starten.

1. Crime Scene Berlin: Nightlife Killer

Als der Streamingdienst Netflix Mitte März seine Pläne für dieses Jahr vorstellte, quoll die Liste über mit Reality-TV und True Crime. „Nightlife Killer“ gehört zur Kategorie zwei und ist der erste deutsche Ableger der ziemlich populären US-Dokureihe „Crime Scene“. Der Dreiteiler rekonstruiert eine Mordserie aus dem Jahr 2012. Damals versetzte der „Koma-Killer“ die Berliner Nachtclubszene in Angst und Schecken. Netflix, 3. April

2. Iwájú

Kugali konkurriert mit seinen Comic und Graphic Novels mit Marvel oder DC, hat sich aber auf panafrikanisches Storytelling und damit auf eine ganz eigene Ästhetik spezialisiert. Die Animationsserie „Iwájú“ ist die erste Zusammenarbeit Kugalis mit Disney und erzählt eine Coming-of-Age-Geschichte, die in einer futuristischen Version der nigerianischen Stadt Lagos spielt. Disney+, 3. April

3. Ripley

Im Kino haben sich schon Alain Delon und Matt Damon in den charmanten, aber mörderischen Betrüger Tom Ripley aus Patricia Highsmiths Krimi „Der talentierte Mr. Ripley“ verwandelt. In Steven Zaillians Schwarz-weiß-Serie ist nun Andrew Scott („Fleabag“, „All of Us Strangers“) in der Titelrolle zu sehen. Netflix, 4. April

4. Crooks

Der Wiener Regisseur Marvin Kren („4 Blocks“, „Freud“) mag es schrill. „Crooks“, sein neues Serienprojekt, beschreibt er selbst als „Bud Spencer und Terrence Hill in Noir“. In dem Mix aus Gangsterserie und Buddy-Komödie spielen Frederick Lau und Christoph Krutzler zwei Gauner, einen ehemaligen Tresorknacker und einen Fahrer, die es in Berlin, Wien und Marseille mit kriminellen Clans zu tun bekommen. Und als Bonus gibt es ein Wiedersehen mit alten Bekannten aus Krens früheren Serien. Netflix, 4. April

5. Sugar

Colin Farrell begibt sich auf die Spuren von Humphrey Bogart. „Sugar“ ist eine Hommage an den Film noir, an Krimis wie „Die Spur des Falken“ oder „Tote schlafen fest“. Farrell wird als John Sugar von einem Hollywoodmogul beauftragt, das Verschwinden von dessen Enkeltochter aufzuklären. Dabei lernt Sugar nicht nur die düstersten Seiten Los Angeles’ kennen, sondern genretypisch auch eine geheimnisvolle Blondine (Amy Ryan). Apple TV+, 5. April

6. Parasyte: The Grey

In Hitoshi Iwaakis Manga „Parasyte: Kiseijuu“ wird die Erde aus dem Nichts von mysteriösen Sporen überfallen, die als Parasiten die Körper von Menschen befallen, diese steuern und umformen. Wie man das von den meisten Serien aus Südkorea kennt, ist diese Realfilm-Adaption der Science-Fiction-Story nichts für Menschen mit schwachen Nerven und Mägen. Netflix, 5. April

7. Fallout

Konkurrenz für „The Last of Us“: Wie der HBO-Kritikerliebling basiert auch „Fallout“ auf einer vielfach ausgezeichneten Videospiel-Reihe, die in einer postapokalyptischen Version der USA spielt. Und da hinter der Serie als Executive Producer Jonathan Nolan und Lisa Joy stecken, die auch für „Westworld“ verantwortlich waren, stehen die Chancen gar nicht so schlecht, dass „Fallout“ zumindest so gut gelungen ist, dass einem die Wartezeit bis zur zweiten Staffel von „The Last of Us“, die erst 2025 erwartet wird, nicht ganz so lange vorkommt. Amazon Prime, 12. April

8. Franklin

Michael Douglas schlüpft in die Rolle Benjamin Franklins. Für alle, die im Geschichtsunterricht nicht aufgepasst haben: Franklin war 1776 nicht nur einer der Unterzeichner der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten, sondern er erfand zum Beispiel auch den Blitzableiter. Apple TV+, 12. April

9. The Sympathizer

Viet Thanh Nguyens mit dem Pulitzerpreis ausgezeichneter Roman „The Sympathizer“ (2015) vermengt Spionagethriller und Satire: Ein kommunistischer Spion flieht gegen Ende des Vietnamkrieges nach Los Angeles. Aus seinem Plan, sich dort ein neues Leben aufzubauen, wird allerdings nichts. In Hauptrollen: Robert Downey jr., Sandra Oh und Hoah Xuande. Wow/Sky, 15. April

10. Tracker

Justin Hartley als Colter Shaw in „Tracker“ Foto: CBS/Disney+

Justin Hartley („This is Us“) ist Colter Shaw aus Jeffery Deavers Bestseller-Romanen: ein cooler Eigenbrötler, der mit seinem Wohnwagen kruz und quer durch die USA reist und gegen Bezahlung verschwundene Menschen aufspürt und Fälle löst, bei denen die Polizei nicht weiterkommt. Disney+, 22. April