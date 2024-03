Was bringt der März an Streaming-Tipps? Wir stellen die interessantesten neuen Serien vor, die bei Netflix und Disney plus, Apple TV plus, RTL plus, Magenta TV, Wow Streaming oder im Sky-Programm starten.

1. Die frei erfundenen Abenteuer von Dick Turpin (Apple TV plus)

Das Leben des Straßenräubers Richard Turpin, der im 18. Jahrhundert Englands Straßen unsicher machte, diente schon als Vorlage für zahllose Bücher und Filme. In der sechsteiligen Comedyserie ist Noel Fielding nun in der Rolle Dick Turpins zu sehen, der als Anführer einer Bande von Gesetzlosen in absurde Abenteuer hineingerät. Apple TV plus, 1. März

2. The Regime (Wow/Sky Streaming)

Unter der Regie von Stephen Frears und Jessica Hobbs spielt Kate Winslet die Herrscherin in einem fiktiven autokratischen Staat in Europa. Doch Machtkämpfe in ihrem Palast kratzen an ihrem Status, und ihr Reich droht zu zerfallen. Nach „Mildred Pierce“ und „Mare of Easttown“ hat Winslet in der Politsatire bereits die dritte Hauptrolle in einer HBO-Serie übernommen. Wow/Sky Streaming, 4. März

3. Supersex (Netflix)

Hier mal keine Empfehlung, sondern eine Warnung! Rocco Siffredi hält sich nicht nur für den größten Pornostar aller Zeiten, sondern auch für den tollsten Mann der Welt, der nur deshalb so viel Sex hat, weil Frauen das von ihm verlangen. Diesen Eindruck vermittelt zumindest die siebenteilige Filmbiografie, die Netflix leider Siffredi spendiert hat. Neue Serie bei Netflix, 6. März

4. Streaming-Tipp: Das Signal (Netflix)

Nach einiger Zeit auf einer internationalen Raumstation kehrt Paula auf die Erde zurück, doch verschwindet dann spurlos. Ein bisschen erinnert das Setting des deutschen Mystery-Dramas an die Serie „Constellation“, die gerade bei Apple TV plus gestartet ist. In den Hauptrollen sind Peri Baumeister und Florian David Fitz (der auch am Drehbuch mitgeschrieben hat) zu sehen. Netflix neue Serie, 7. März

5. Sexuell verfügbar ( ARD -Mediathek)

Caroline Rosalis erzählte vor fünf Jahren in dem Buch „Sexuell verfügbar“ davon, wie sehr die patriarchalisch geprägte Gesellschaft Mädchen und Frauen konditioniert und in die Rolle der stets Verfügbaren drängt – vom Küsschen des Onkels bis zum Verlegenheitssex mit dem Vorgesetzten. Mit Laura Tonke in der Hauptrolle nimmt sich Rosalis in der Serienadaption die Themen des Buches erneut vor. ARD-Mediathek, 8. März

6. Helgoland 513 (Wow/Sky TV)

Robert Schwentke („Seneca“) entwirft mit „Helgoland 513“ eine triste Dystopie, die im Herzen eine antike Tragödie ist. Helgoland hat sich in einer nicht allzu fernen Zukunft vor dem Rest der Welt, in der eine Epidemie grassiert, verbarrikadiert. Und immer, wenn ein neuer Mensch geboren wird, muss sich ein anderer fürs Gemeinwohl opfern und von den Klippen stürzen. In der letzten deutschen Serien-Eigenproduktion von Sky spielen Martina Gedeck, Alexander Fehling und Samuel Finzi die Hauptrollen. Wow/Sky Streaming, 15. März

7. Palm Royale (Apple TV plus)

Im Jahr 1969 landen die ersten Menschen auf dem Mond, Richard Nixon wird zum US-Präsidenten gekürt, und Maxine Simmons (Kristen Wiig) würde alles dafür tun, um zu den Reichen und Schönen zu gehören. „Palm Royale“ basiert auf dem Buch „Mr. und Mrs. American Pie“ von Juliet McDaniel. Apple TV plus, 20. März

8. Oh Hell 2 (Magenta TV)

Mala Emde in der zweiten Staffel von „Oh Hell“ Foto: Magenta TV

Die kuriosen Abenteuer der glücklos durch das Leben irrenden Helene, genannt Hell, gehen weiter. Nach den unerfreulichen Ereignissen der ersten Staffel wurde sie zum Aufenthalt in einer psychiatrischen Tagesklinik verdonnert. Und Hell (Mala Emde) wäre nicht Hell, wenn sie nicht den Klinikalltag ziemlich durcheinanderbringen würde. Magenta TV, 21. März

9. Streaming-Tipp: 3 Body Problem (Netflix)

„Game of Thrones“ im Weltall? David Benioff und D. B. Weiss, die die Macher des Fantasyblockbusters waren, stecken hinter diesem Science-Fiction-Epos. Basierend auf Liu Cixins „Trisolaris“-Romantrilogie erzählt die Serie davon, wie sich die Menschheit auf eine Invasion von Außerirdischen vorbereitet, die in der Zukunft erwartet wird. Neue Serie bei Netflix, 21. März

10. Disko 76 (RTL plus)

Luise Aschenbrenner und Jannik Schümann in „Disko 76“ Foto: RTL+

Diese Ruhrpott-Version von „Saturday Night Fever“ erzählt vom Ausbrechen aus dem spießig-trostlosen Alltag in die Glitzerwelt unter der Discokugel. Der Soundtrack lässt kaum einen Hit aus den 1970ern aus, Luise Aschenbrenner spielt Doro, die sich von der grauen Maus zur Discoqueen verwandelt, und das Drehbuch schmuggelt sogar den jungen Michael Jackson in die Story. RTL plus, 28. März

11. Renegade Nell (Disney plus)

Nell Jackson (Louisa Harland), die Titelheldin dieser britischen Serie, ist eine Verwandte Dick Turpins. Auch sie verdingt sich im England des 18. Jahrhunderts als Straßenräuberin – bis ihr eine magische Gestalt erscheint. Disney plus, 29. März

Ultimative Streaming-Tipps

Wer noch weitere Tipps zum Streamen sucht und wissen will, welche Serien andere Redaktionen 2023 zu den besten des Jahres gewählt haben, dem empfehlen wir die Listen des „Rolling Stone“, des „Guardian“, der „New York Times“ und von „TimeOut“. Viel Spaß beim Streaming!