Netflix Forever Lebenslange Netflix-Mitgliedschaft ab 1. März?

Von aks 28. Februar 2018 - 17:17 Uhr

Gibt es bald eine Netflix-Mitgliedschaft auf Lebenszeit? Foto: dpa

Der Streaming-Anbieter Netflix sorgt mit einem geheimnisvollen Facebookpost für Verwirrung bei zahlreichen Serienfans. In dem Beitrag wird das sogenannte Netflix Forever beworben, eine lebenslange Netflix-Mitgliedschaft.

Stuttgart - Eine lebenslange Netflix-Mitgliedschaft, das könnte für Serienfans und Binge-Watcher eventuell erstrebenswert sein.

In einem Facebook-Beitrag macht Netflix DACH (die Abkürzung steht für Deutschland, Österreich und die Schweiz) Werbung für eine unbegrenzt laufende Mitgliedschaft.

Der 25 Sekunden kurze Spot zeigt eine schwarze Karte mit roter Schrift im Kreditkartenformat. Darauf steht geschrieben: „Das ewige Netflix Mitglied - 0001 - gültig ab 02/2018 - ∞“.

Netflix gibt sich geheimnisvoll

Der Streaminggigant Netflix gibt am Mittwoch, neben den oben genannten Informationen, keine weiteren Details zu Netflix Forever bekannt. Auf Anfrage unserer Redaktion sagte eine Pressesprecherin, die Fans müssten sich noch bis Donnerstagmorgen in Geduld üben.

Ob es sich bei der Möglichkeit, ab 1. März lebenslanges Netflix-Mitglied zu werden, um eine Erweiterung bestehender Netflix-Abos, um ein Gewinnspiel oder lediglich um eine ausgeklügelte Werbeaktion handelt, ist daher nicht bekannt. Auch mögliche Preise für eine Mitgliedschaft auf Lebenszeit werden nicht genannt.

Preisübersicht der Netflixangebote

Aktuell bewegen sich die Preise zwischen 7,99 Euro und 13,99 Euro im Monat. Mit dem Basisabo für knapp 8 Euro können Nutzer auf einem Gerät in SD-Qualität streamen. Für 10,99 Euro bekommen Abonnenten das Standard-Angebot, mit dem auf bis zu zwei Geräten gleichzeitig in HD-Qualität gestreamt werden kann. Das Premium-Abo für 14 Euro pro Monat erlaubt den Serienfans Streaming auf bis zu vier Geräten in Ultra-HD.

Das ist Netflix

Netflix ist ein US-amerikanischer Streaminganbieter, über den Abonnenten Filme und Serien aus dem angebotenen Programm beispielsweise auf Fernsehern, Tablets, Spielkonsolen oder Handys empfangen können. Seit 2014 bietet Netflix den Streaming-Service auch deutsche Zuschauer an. Weltweit hat das Unternehmen etwa 118 Millionen Abonnenten. In Deutschland sollen es etwa fünf Millionen sein, berichtete die Wirtschaftswoche.