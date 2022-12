46 Die Netflix-Doku „Harry & Meghan“ zeigt viele, oft sehr private Fotos des Paares. Foto: dpa/Duke And Duchess Of Sussex

In Folge vier wird endlich geheiratet. Die ersten drei Teile der Netflix-Dokumentation „Harry & Meghan“ führten hin auf den großen Moment: Die Hochzeit von Prinz Harry und Meghan Markle im Jahr 2018 in Windsor.

Clare Waight Keller, die Designerin, die das Givenchy-Brautkleid entworfen hat, kommt zu Wort und Meghan erinnert sich, wie es dazu kam, dass ihr Schwiegervater in spe sie zum Altar führte. „Über das alles habe ich meinen Vater verloren“, sagt Meghan über die Querelen mit Thomas Markle vor der Trauung, als der Lichtregisseur für Geld für gestellte Paparazzi-Bilder posierte. Also habe sie Prinz Charles gefragt, ob er sie zum Altar führe und er habe zugestimmt. Als seine Braut durch die Kirche in Windsor auf ihn zu kam, habe er gedacht: „Schau, was ich gefunden habe“, erinnert sich Harry.

Die Doku zeigt ungesehene Bilder von der Hochzeitsparty in Frogmore House: Das Brautpaar mit Musiklegende Elton John, Harry mit seinen Freunden. Die Frischverheirateten vor einem vom Feuerwerk erhellten Himmel über Windsor.

Fotos des ersten Häuschens

Auch für den zweiten Aufschlag, die Folgen vier bis sechs, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, stellten die Sussexes wieder sehr private Fotos und Videoaufnahmen zur Verfügung: Zum Beispiel ein Handyvideo der Herzogin, wie sie selbstvergessen durch den Flur tanzt und Fotos ihres ersten gemeinsamen Zuhauses – noch nie hat man so viel von Nottingham Cottage gesehen, das charmante, aber tatsächlich sehr kleine Häuschen, das auf dem Grund von Kensington Palace steht und in dem das Paar zu Beginn seiner Ehe lebte. Eines Tages sei Oprah Winfrey zu Besuch gekommen und habe angesichts der beengten Verhältnisse ausgerufen: „Das glaubt mir keiner!“

Noch nie gab ein Royal so viel Einblick ins Private – sogar Fotos von Harry, wie er den Bauch seiner schwangeren Frau küsst, darf der Zuschauer sehen.

In Folge vier erinnert sich Meghan an ihren ersten Solo-Termin mit der im September verstorbenen Queen Elizabeth II. „Es war so ein schöner Tag – wir haben viel gelacht.“

Die Doku zeigt auch den Einsatz der Herzogin für die Familien, die von dem verheerenden Brand des Grenfell Tower im Jahr 2017 betroffen waren. 72 Menschen kamen in dem 24-stöckigen Turm mit Sozialwohnungen ums Leben, als ein defekter Kühlschrank in Flammen aufging. Unzählige Familien wurden obdachlos. Meghan besuchte die „Frauen von Grenfell“, kochte mit ihnen und gab schließlich ein Kochbuch mit ihren Rezepten heraus.

Meghan – der Sündenbock des Palastes?

“Volume II“ spart aber auch nicht mit neuen Vorwürfen: Zum Beispiel, dass das Königshaus immer wieder negative Geschichten über Meghan an die Presse weitergegeben habe, um von Schlagzeilen über andere Royals abzulenken. „Eine Geschichte über jemanden in der Familie tauchte für eine Minute auf, und sie ließen das irgendwie verschwinden“, sagt die Herzogin. Eine Freundin der Herzogin sagt, Meghan sei für den Palast ein geeigneter Sündenbock gewesen.

Prinz Harry glaubt offenbar, im Palast sei nicht gut angekommen, dass er und seine Frau so wahnsinnig populär gewesen sein: „Das Problem ist: Jemand heiratet ein, soll eigentlich nur eine Nebenrolle spielen und klaut dann das Scheinwerferlicht und macht den Job besser als der, der dazu geboren wurde. Das stört die Balance.“ Dazu werden Szenen von Prinz Charles, William und Kate gezeigt – der Zuschauer soll sich selbst einen Reim darauf machen, wen Harry wohl meinen könnte.

Erneut Szenen aus Dianas Panorama-Interview

Die anderen Royals seien eifersüchtig auf die Aufmerksamkeit gewesen, die Meghan von den Medien und der Öffentlichkeit bekommen habe. Das gleiche Problem habe seine Mutter gehabt, sagt Harry – um das zu illustrieren, zeigt die Dokumentation erneut Passagen von Dianas hochumstrittenem Panorama-Interview mit dem BBC-Journalisten Martin Bashir, das 1995 mit Hilfe von Fälschungen, Täuschungen und Tricks zustande gekommen war. Harrys Bruder William forderte vergangenes Jahr, die Sendung solle endgültig im Giftschrank der BBC verschwinden. Der Sender selbst versprach, das Interview nicht mehr zu zeigen.

Auch dass Meghan während ihrer Zeit im Palast Suizidgedanken hatte (erstmals hatte sie das im vergangenen Jahr im Interview mit Oprah Winfrey offenbart), kommt in der Doku zur Sprache. Sie habe gedacht: „All das“, die kritische Berichterstattung, der Druck im Palast, „wird aufhören, wenn ich nicht mehr da bin. Das Beängstigende daran war, dass es völlig klare Gedanken waren.“

Die ersten drei Folgen vom vergangenen Donnerstag sahen in den ersten vier Tagen nach Erscheinen weltweit mehr als 28 Millionen Haushalte (81,55 Millionen gestreamte Stunden geteilt durch 2,9 Stunden Dauer, wie Netflix vorrechnete).

In Großbritannien glaubt man nicht, dass es nach der Doku für Harry und Meghan eine Rückkehr in die Royal Family geben kann. Die meisten Kommentatoren sind sich einig, dass die Dokumentation den endgültigen Bruch zwischen Montecito und London bedeutet.

Sie haben suizidale Gedanken? Hilfe bietet die Telefonseelsorge. Sie ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr unter 0 800 / 111 0 111 und 0 800 / 111 0 222 und unter https://ts-im-internet.de/ erreichbar. Eine Liste mit Hilfsangeboten findet sich auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Suizidprävention: https://www.suizidprophylaxe.de/