Neckar-Odenwald-Kreis: Supermarkt in Mosbach brennt – B27 komplett gesperrt

Supermarkt in Mosbach brennt – B27 komplett gesperrt

1 Als die Feuerwehr am Einsatzort eintrifft, steht das Gebäude bereits in Flammen. Foto: dpa/Marco Priebe

Am Montagnachmittag rücken Einsatzkräfte zu einem Vollbrand eines Einkaufszentrums in Mosbach-Neckarelz aus. Es kommt zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die B27 ist komplett gesperrt.











Link kopiert



Am Montagnachmittag ist es zu einem Großbrand eines Einkaufszentrums in Mosbach-Neckarelz (Neckar-Odenwald Kreis) gekommen. Wie die Polizei berichtet, stand das Gebäude bereits im Vollbrand, als Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gegen 16.15 Uhr in der Pfalzgraf-Otto-Straße eintrafen. Der Einsatzbereich wurde daraufhin weiträumig abgesperrt und die angrenzenden Gebäude evakuiert.