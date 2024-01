1 Links im Bild zu sehen: Ein Regenbogen ohne Regen, auf der Strecke zwischen Bondorf und Mötzingen Foto: Rebacca Baumann/StZ

Im Kreis Böblingen wird am Montagmorgen ein Phänomen am Himmel gesichtet, das einem Regenbogen ähnelt. Einzig der Regenbogen fehlt. Der Deutsche Wetterdienst erklärt, was dahinter steckt.











Link kopiert



Wer am Montagmorgen im Kreis Böblingen in den Himmel hinaufblickte, dem ist womöglich eine Art Regenbogen aufgefallen, der dort zu sehen war. Nur war weit und breit kein Regen in Sicht, auch von dunklen Wolken fehlte jede Spur. Was war los?