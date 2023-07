1 Da war die Welt noch in Ordnung: Feuerwehrfest auf dem Leonberger Marktplatz im vergangenen September. Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz/

Der betrunkene Fahrer hat seine Kameraden offenbar in mehreren Stadtteilen abgesetzt. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mannschaftswagen gesehen oder die rechtsradikalen Durchsagen gehört haben.









Das Feuerwehrfahrzeug, über dessen Lautsprecher in der Nacht zum Samstag Naziparolen gegrölt wurden, müsste nicht nur in der Oberen Torstraße, sondern im kompletten Leonberger Stadtgebiet aufgefallen sein. Nach den vorliegenden Ermittlungen der Kriminalpolizei hat der 25-jährige Fahrer seine vier Kameraden offenbar in der Innenstadt, in Eltingen und in Höfingen abgesetzt. Auch Anwohner aus dem Stadtteil Ramtel haben sich am frühen Samstagmorgen bei der Polizei gemeldet. Sie gaben an, den Mannschaftswagen gesehen und auch die Parolen per Lautsprecher gehört zu haben.