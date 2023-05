Streit statt Erholung am See

Naturschutzgebiet in Stuttgart

1 Ungestörtes Angeln ist am Bärensee, Neuen See und Pfaffensee nicht mehr ohne Weiteres möglich. Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Rund um die Parkseen im Rotwildpark geraten sich die Besucher in die Haare, Angler fürchten sich vor Steinewerfern. Bei den Ordnungsbehörden häufen sich die Beschwerden.









Stuttgart - Bärensee, Neuer See und Pfaffensee bieten zu jeder Jahreszeit für jeden etwas: frische Luft, fast unendlich viele Wanderwege, Ausblicke für Romantiker und dazu noch Gastronomie am Bärenschlössle. Deshalb sind die so genannten Parkseen und der Rotwildpark ein Besuchermagnet.