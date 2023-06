1 Anstrengende Wahrheiten, aber viel Harmonie: Koch Toni Amador und die Wirtsleute Lubica und Andreas Schulz Foto: /Frank Eppler

Trotz anstrengenden Wahrheiten herrscht beim Besuch von TV-Koch Frank Rosin im Naturfreundehaus in Strümpfelbach viel Harmonie – auch weil die Wirtsleute bereit sind, die Vorschläge des Sternekochs anzunehmen.









Auf der Homepage des Naturfreundehauses in Strümpfelbach stand in den vergangenen Tagen der Hinweis „Wegen Umbau geschlossen“ zu lesen. Das war nicht ganz falsch, aber nur die halbe Wahrheit. Denn ein bisschen Farbe an die Wände gebracht, geputzt und dekoriert wurde in der Ausflugs-Location hoch überm Weinberg zwar auch. Doch der eigentliche Auslöser der Schließung war, dass sich Fernsehkoch Frank Rosin mit einem TV-Team bei Lubica und Andreas Schulz angesagt hatte. „Es war eine anstrengende Woche. Aber es hat sich gelohnt“, sagt die Wirtin über den Trubel.