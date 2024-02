1 Bundestrainer Julian Nagelsmann Foto: IMAGO/Nico Herbertz/IMAGO/Herbertz / Nico Herbertz

Julian Nagelsmann und Rudi Völler verfolgen am Donnerstag die Auslosung der Nations League in Paris. Die Gegner sind herausfordernd - es kommt es zum schnellen Wiedersehen mit einem EM-Gegner.











Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt in der neuen Saison der Nations League in der Gruppenphase gegen die Niederlande, EM-Gegner Ungarn und Bosnien-Herzegowina. Das ergab die Auslosung am Donnerstag in Paris. Die DFB-Auswahl wurde in der A-Liga in Gruppe 3 einsortiert.