In Steinhaldenfeld hat das letzte größere Ladengeschäft mit Lebensmitteln geschlossen. Die Konkurrenz ist hart. Der Stadtteil ist einer von 40 Defiziträumen in Stuttgart.









Der Marktplatz in Steinhaldenfeld ist an diesem Morgen wie leer gefegt. Markttag mit zwei oder drei Ständen ist erst wieder am Mittwoch. Auch in den Läden in der Steinhaldenstraße sucht man das Leben vergeblich. Es ist Ferienzeit. Manche Geschäfte machen Sommerpause. Ein Laden wird nicht mehr öffnen: die Bäckerei Grau. Das ist fatal, denn es ist das letzte Lebensmittelgeschäft in dem Cannstatter Stadtteil. Die Inhaberin der Filiale gab auf mehrfache Nachfrage unserer Zeitung keine Rückmeldung zu den Hintergründen der Geschäftsaufgabe. Auch Frank Sautter, Geschäftsführer der Bäckerinnung Nordschwarzwald, zu der auch die Bäckerinnung Stuttgart gehört, kennt keine Gründe für die Filialschließung des Unternehmens aus Fellbach.