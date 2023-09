Nahversorgung in den Stadtteilen

1 Bei Abbas Khalil bekommen die Kaltentaler alles, was sie zum Leben brauchen. Aber wie lange noch? Foto: Torsten Schöll

Abbas Khalil sucht für seinen kleinen Supermarkt einen Nachfolger – bislang vergeblich. Nun könnte Kaltental sein letztes Lebensmittelgeschäft verlieren.











Der Lebensmittelmarkt von Abbas Khalil ist weit mehr als ein Geschäft, in dem die Nachbarschaft schnell mal Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Nudeln oder Waschmittel besorgen kann. Für nicht wenige Bewohner des sogenannten katholischen Hügels von Kaltental ist der kleine Supermarkt an der Ecke Engelboldstraße/Hirsauer Straße auch Treffpunkt und Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens im Viertel. Doch das letzte Lebensmittelgeschäft mit Vollsortiment in Kaltental könnte demnächst verschwinden.