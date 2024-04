1 Einige Verkehrsunternehmen verbieten die Mitnahme von E-Rollern in ihren Fahrzeugen. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Der Spitzenverband der deutschen Verkehrsunternehmen sieht Gefahren durch die Mitnahme von Elektro-Rollern. In München dürfen die sogenannten Scooter bald nicht mehr in die U-Bahn und die Tram. Was gilt in Stuttgart?











Link kopiert



Geht von akkugetriebenen Elektrorollern beim Transport in Bus und Bahn eine Gefahr aus? Der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) warnt jedenfalls. „Die Betriebsverantwortlichen zahlreicher Verkehrsunternehmen, die sich regelmäßig im Betriebsausschuss des Branchenverbands VDV austauschen, empfehlen, E-Tretroller von der Beförderung in Bussen und Bahnen auszuschließen“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Spitzenverbands.