Nahverkehr in Stuttgart: SSB will Nachtbetrieb mit Stadtbahnen testen

SSB will Nachtbetrieb mit Stadtbahnen testen

Nahverkehr in Stuttgart

1 Fährt die Stadtbahn Stuttgart bald die ganze Nacht hindurch? Foto: Lichtgut/Max / Kovalenko

Die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) arbeiten an einem Netz für Stadtbahnen, die die ganze Nacht hindurch fahren. Ein Probebetrieb soll ausloten, ob das Angebot auf die erforderliche Resonanz stößt.











Der Fahrplan der Stadtbahn hat eine nächtliche Lücke. Grob gesprochen bewegt sich zwischen 1 Uhr und 4 Uhr in der Nacht nichts auf dem mehr als 130 Kilometer langen Netz. Das könnte sich ändern. Bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) arbeitet man an einer Neukonzeption des Abend- und Nachtverkehrsangebots in Stuttgart.