Nahverkehr in Stuttgart: So sehen die neuen Stadtbahnen der SSB aus

11 Bisher gibt es die neuen Stadtbahnen der SSB nur als Visualisierung aus dem Computer. Foto: Tricon AG

Neue Linien, mehr Angebot: die Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) brauchen in der Zukunft eine größere Stadtbahnflotte. Nun gibt es erste Ideen, wie die Bahnen aussehen könnten. Bis sie auf den Stuttgarter Gleisen rollen, vergeht noch einige Zeit.











Link kopiert



Bei den Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) entsteht die Zukunft im Keller. In den Katakomben der SSB-Zentrale in Möhringen steht ein 1:1-Modell der geplanten neuen Stadtbahngeneration aus Metall und Holz – gefertigt von den SSB-Mitarbeitern, wie Thomas Moser, Chef des städtischen Nahverkehrsgesellschaft nicht ohne Stolz erwähnt. An dem sogenannten Mock-Up werden neue Ideen getestet. Nicht alles, was sich gut anhört, erweist sich in der Praxis auch als nützlich.