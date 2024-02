Nahverkehr in der Region Stuttgart: Droht den Expressbussen das Aus?

1 Die Busse der Expresslinie X 2 könnten von den Straßen der Region Stuttgart verschwinden. Foto: Lichtgut/Max Kovalenko

Expressbuslinien, die unterwegs Haltestellen auslassen um schneller ans Ziel zu kommen, ergänzen das etablierte Netz von Bus und Bahn in der Region Stuttgart. Doch drei von ihnen droht das Aus. Stuttgart und die Landkreise appellieren nun ans Land.











Legen die Expressbusse in der Region Stuttgart eine Vollbremsung hin? Zumindest scheint die Zukunft der drei in Stuttgart beginnenden und in die Region hinausfahrenden Schnellbuslinien massiv gefährdet. Es geht – wie so oft im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs – ums Geld und um die Frage, wer sich mit welchem Betrag am zwar verkehrlich sinnvollen, aber eben auch nicht rentablen Betrieb beteiligt.