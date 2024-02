Polizei, Feuerwehr und Technisches Hilfswerk sind am Donnerstagnachmittag zu einem nicht gerade alltäglichen Einsatz nach Dornstadt im Alb-Donau-Kreis ausgerückt. Ein Windrad hatte einen seiner Flügel verloren.

Laut der Ulmer Polizei soll der Alarm kurz vor 15.30 Uhr eingegangen sein. Als die Einsatzkräfte am Ort des Geschehens nahe dem Dornstätter Stadtteil Temmenhausen in unmittelbarer Nähe zur Autobahn A8 eintrafen, lag einer der drei Flügel am Boden. Die Bergung des Rotorblatts gestaltete sich schwierig, auch bis in den Abend hinein konnte das tonnenschwere Teil nicht geborgen werden.

Warum der rund 20 Meter lange Flügel sich vom etwa 90 Meter hohen Windrad löste und in die Tiefe stürzte, kann noch nicht gesagt werden. Ob der Sturm, der über die Schwäbische Alb fegte, eine Rolle spielte, konnte die Polizei nicht sagen.