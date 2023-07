11 Die Schlange wird an ihre angestammte Position befördert. Foto: Werner Kuhnle

Das Wahrzeichen der Stadt Ludwigsburg ist wieder zurück am angestammten Platz. Im vergangenen Oktober wurde die Skulptur abmontiert und seither restauriert.









Ein Tieflader, ein Kran, ein Steiger – und Mitarbeiter, die eine Nachtschicht einlegen. Das sind die Zutaten, die es brauchte, um in der Nacht auf Freitag die weitbekannte Schlange wieder an ihre angestammte Position in 21 Metern Höhe über der Sternkreuzung in Ludwigsburg zu hieven. Die Hauptzutat: die Riesen-Schlange selbst. Nachdem sie in den vergangenen zehn Monaten restauriert worden war, inklusive Feinanstrich vom heute 85-jährigen niederländischen Erschaffer und Künstler Auke de Vries, kehrte sie nun auch dank der 21-jährigen Kranführerin Annika Geiger zurück. Drei Stunden von 1.30 Uhr bis 4.30 Uhr hatten die Beteiligten Zeit, das zwölf Meter lange und rund 180 Kilogramm schwere Tier aus Kunststoff zu positionieren und zu montieren. „Das war genau der Zeitraum nach dem letzten und vor dem ersten Linienbus“, sagt der Projektleiter Martin Mundt vom Fachbereich Tiefbau der Stadt, der das Geschehen gemeinsam mit Kollege Timo Häußler koordinierte. Der Plan ging auf, der Schlosser beendete die Endmontage im Zeitplan. Die Kreuzung wurde wie geplant freigegeben – und wird nun wieder von der Schlange überblickt. Foto: Werner Kuhnle