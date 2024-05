1 Nächste Niederlage für Novak Djokovic Foto: dpa/Martial Trezzini

Der Tennis-Weltranglistenerste Novak Djokovic hat zwei Tage vor Beginn der French Open in Paris den nächsten Rückschlag erlitten. Der Serbe unterlag im Halbfinale des Vorbereitungsturniers in Genf dem Tschechen Tomas Machac 4:6, 6:0, 1:6. Damit startet der Grand-Slam-Rekordsieger ohne einen einzigen Turniersieg in dieser Saison in Roland Garros.