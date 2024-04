1 Naby Keita ist suspendiert. Foto: dpa

Naby Keita war nicht für die Werder-Startelf gegen Leverkusen nominiert worden. Der Nationalspieler von Guinea verließ daraufhin das Team und fuhr nach Hause. Das hat jetzt Konsequenzen.











Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat Mittelfeldspieler Naby Keita bis zum Ende der Saison suspendiert. „Das Verhalten von Naby ist für uns als Verein nicht zu tolerieren. Mit dieser Aktion hat er sein Team in einer sportlich und personell angespannten Situation im Stich gelassen und sich über die Mannschaft gestellt. Das können wir nicht zulassen“, wurde Clemens Fritz, Leiter Profifußball beim SV Werder, am Dienstag in einer Clubmitteilung zitiert.