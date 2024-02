Nächste Vollsperrung der A 81 am 17./18. Februar: Autobahn wird am Ferienende voll gesperrt

Autobahn wird am Ferienende voll gesperrt

Nächste Vollsperrung der A 81 am 17./18. Februar

1 Mitte Februar wird die alte Brücke über die Autobahn abgerissen Foto: Archiv/sts

Um die alte Brücke, die am Smart-Gelände über die A 81 führt, abzureißen, ist die Autobahn am Wochenende 17./18. Februar dicht. Und auch die Sindelfinger Straße/Böblinger Straße wird im Bereich der neuen Brücke gesperrt.











Der Ausbau der A 81 macht demnächst einen weiteren Brückenabriss samt Vollsperrungen notwendig. Das teilt die Projektgesellschaft Deges mit. Gesperrt werden der Autobahn-Abschnitt zwischen der Anschlussstellen Sindelfingen-Ost und Böblingen-Hulb in beide Fahrtrichtung sowie die Böblinger und Sindelfinger Straße im Bereich der neuen Brücke. Die Vollsperrung beginnt am zweiten Wochenende der Faschingsferien am Freitag, 16. Februar um 22 Uhr und dauert voraussichtlich bis Montag, 19. Februar um 5 Uhr. Verkehrsteilnehmer werden gebeten, den ausgeschilderten Umleitungen zu folgen und das Gebiet um die Böblinger/Sindelfinger Straße weiträumig zu umfahren.