Der Teufel, besagt eine Redewendung, steckt im Detail. Oder bisweilen im sogenannten Kleingedruckten. So verhält es sich dann auch in diesem Fall. Gerade einmal fünf Zeilen sind dem Thema in einer der jüngsten Pressemitteilungen des Württembergischen Fußball-Verbands gewidmet, eingebettet zwischen anderem, und so ließe sich die Brisanz des Inhalts beinahe übersehen. Jener hat allemal Aufregerpotenzial in der Kickerbranche. Beschlossen ist mittlerweile: in der nächsten Saison auf Bezirksebene keine Relegation. Ersatzlos gestrichen. Eine schlechte Nachricht also für alle Aufstiegswilligen: Die zweiten Tabellenplätze in Bezirksliga, Kreisliga A und Kreisliga B werden 2023/2024 zum Muster ohne Wert. Die bisher gewohnte Chance, als Vizemeister um den Sprung in die nächsthöhere Spielklasse zu kämpfen, entfällt.