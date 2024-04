Wunderschöne Nachrichten bei Alexander Klaws und Nadja Scheiwiller - ausgerechnet an Ostern. Das Ehepaar verkündete, dass es sein drittes Kind erwartet. Der Babybauch wurde für die Festtage hübsch bemalt und anschließend auf Instagram präsentiert.

Tolle Neuigkeiten zum Osterfest aus dem Hause Alexander Klaws (40) und Nadja Scheiwiller (38). Das Ehepaar erwartet das dritte gemeinsame Kind. Der Sänger und Musicaldarsteller postete anlässlich der frohen Kunde am Ostermontag, den 1. April, via Instagram: "Hey ihr Osterhasen, da hab' ich doch glatt noch ein Ei gefunden, welches ich vor ein paar Wochen versteckt hab'..." Dazu postete er einige Bilder von sich und dem schon deutlich sichtbaren Babybauch seiner Frau, den sie gemeinsam mit Fingerfarben im Stile eines Ostereis verziert hatten.

Auf einem der insgesamt drei Bilder drückt der dem Babybauch zudem einen zarten Kuss auf. Nach einigen Gerüchten in den Kommentarspalten, bei der vermeintlichen Babynews handele es sich nur um einen Aprilscherz, stellte die werdende Mama allerdings unmissverständlich klar: "Ja, Datum ist vielleicht nicht optimal gewählt, aber gestern haben wir es nicht mehr geschafft zu posten und nach heute hätte das Osterei keinen Sinn mehr gemacht." Zudem schrieb sie zu den zahlreichen positiven Kommentaren: "Danke ihr Lieben für die vielen Glückwünsche und nein, es ist kein Scherz - mit so was würden wir definitiv keine Witze machen!"

Lesen Sie auch

Klaws und Scheiwiller lernten sich beim Musical "Tarzan" kennen

Alexander Klaws, der als Gewinner der allerersten Staffel der RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" erstmals auf sich aufmerksam machte, lernte 2010 bei gemeinsamen Proben zum Musical "Tarzan" seine Schweizer Kollegin Nadja Scheiwiller kennen und lieben. Die beiden gaben sich im Jahr 2019 das Jawort und sind bereits Eltern von zwei Söhnen, Lenny und Flynn. Das Geschlecht des kommenden Kindes wurde bislang noch nicht bekannt gegeben.

Im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news sagte Klaws im September 2022 zu seiner Vaterrolle, dass er im Haushalt den strengen Part übernehme: "Meine Eltern haben mich so geprägt, dass ich eindeutig strenger bin als Nadja und deshalb auch mal schneller auf den Tisch haue." Seine Frau sei viel geduldiger und genügsamer und atme lieber dreimal durch, bevor sie lauter werde. Er beneide sie für ihre innere Ruhe: "Meine Zündschnur ist definitiv kürzer."