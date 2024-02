Nachtumzug in Mühlhausen: Regen kann guter Stimmung nichts anhaben

Bonbons fangen ist im Dunkeln nicht so einfach. Deshalb drücken beim traditionellen Nachtumzug in Mühlhausen die Narren, die etwas zu verteilen haben, ihre kleinen Geschenke lieber gleich direkt in die Hand. Aber Vorsicht: Manch einer treibt auch Schabernack! Uaahh - mit ihren leuchtenden Augen unter den Masken sind Hexen, Teufel und andere Unwesen der Nacht gleich doppelt gruselig. Kein Wunder ertönt allenthalben irgendwo im Publikum beim Nachtumzug in Mühlhausen ein schriller Schrei. Da hat sich wieder eine der vielen Hexen ein junges Opfer, meist weiblichen Geschlechts, geschnappt und wuschelt ihm im Haar herum. Schaurigschön!

Die Fraktion der Hexen ist beim Nachtumzug des Narrenbunds Unterer Neckar und der 1. Narrenzunft Donner-Hexen aus Mühlhausen ganz klar in der Mehrheit. Da gibt es Höllen-Hexen aus Pforzheim, Kräuterhexen aus Betzingen oder die Waldhornhexen aus Plochingen. Und, klar, jede der völlig verhexten Narrengruppen hat auch ihren eigenen dazu passenden Narrenruf.

Lesen Sie auch

Startschuss mit Feuerwerk und Knallerei

Der Startschuss ist beim Nachtumzug am Neckar traditionell ohrenbetäubend und beginnt mit einem kleinen Feuerwerk in der Arnoldstraße und ordentlich Knallerei. Die Mitglieder der Schützengesellschaft Freischütz Mühlhausen, die dem Zug würdig gemessenen Schrittes voranschreiten, tun dazu ihr Übriges: Donnerbüxen laden, anlegen, und mit einem Knall, der sich gewaschen hat, feuern die Schützen ihre Platzpatronen in den Nachthimmel.

Und schon bilden die ersten Hexen waghalsige Pyramiden, schwingen ihre Besen über den Köpfen und rennen wie wild geworden durch die Straßen der rund zwei Kilometer langen Strecke. Etwa 100 Narrengruppen haben in diesem Jahr am Nachtumzug teilgenommen, mehr als 2500 Aktive, wie Donner-Hexen-Zunftmeister Paul Benthin betont. Einige Gruppen hatten sich erst kurzfristig angemeldet, so dass sie auf der offiziellen Teilnehmerliste nicht auftauchen.

Regen hält manchen Zuschauer fern

Entlang Strecke, an der sich in der Vergangenheit meist rund 5000 Zuschauer versammelt haben, waren es in diesem Jahr etwas weniger: Schuld war vermutlich der Regen, der sich am Freitagabend eingestellt hat. Es war wie verhext. Doch dem Nachtumzug tat das keinen Abbruch: „In Mühlhausen ist es egal, ob es regnet oder schneit“, ruft Benthin, der an der Feuerwache das Treiben moderiert: „Hier ist immer gute Stimmung!“

Nur mit der Feuerwehr hat der Zunftmeister an diesem Abend nicht gerechnet: Kurz nach 20 Uhr musste an der Wache ein Löschzug ausrücken und fuhr dazu mit Blaulicht und gebotener Vorsicht mitten durch den Fasnetsumzug. „Das hatten wir zum ersten Mal“, erklärte Benthin.

Nach dem Tatütata übernahmen wieder Rätschen, Guggenmusik und Beschallungsanlagen die Soundkulisse und der dank der vielen Leuchtbänder kunterbunte Lindwurm zog weiter in Richtung Turn- und Festhalle. Dort machte im Anschluss an den Umzug dann die Narrenparty die Nacht in Mühlhausen noch einmal zum Tag.